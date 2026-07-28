Греф отметил важность обеспечения доступа самарчан к знаниям об ИИ

Сбер совместно с властями Самарской области будет развивать и внедрять в регионе технологии искусственного интеллекта и посвященные им образовательные программы для повышения качества жизни местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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