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Газета.ру

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Греф отметил важность обеспечения доступа самарчан к знаниям об ИИ

Греф отметил важность обеспечения доступа самарчан к знаниям об ИИ

Сбер совместно с властями Самарской области будет развивать и внедрять в регионе технологии искусственного интеллекта и посвященные им образовательные программы для повышения качества жизни местных жителей.

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