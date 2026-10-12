Владимир Шауракс стал главой Берёзовского: 200 млн на дороги

Депутаты думы Берёзовского городского округа избрали Владимира Шауракса новым главой муниципалитета, который ранее занимал пост руководителя администрации Южного управленческого округа Свердловской области.
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