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Зеленский: Украина не получила от США предупреждение о баллистической атаке

Зеленский: Украина не получила от США предупреждение о баллистической атаке

Зеленский сообщил, что США не предупредили Украину о запуске баллистических ракет по Киеву. На этом фоне появились предположения о возможном сокращении американской разведывательной поддержки.

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