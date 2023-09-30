На таможне в Суйфэньхэ приморским туристам пограничники раздали пряники

На автомобильном пункте пропуска Суйфэньхэ сотрудники пограничной полиции 29 сентября раздавали уезжавшим в Россию пассажирам лунные пряники в честь праздника середины осени, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал Being.
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