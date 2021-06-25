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«Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»: семьи из США и Канады попросили российское гражданство

«Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»: семьи из США и Канады попросили российское гражданство

В редакцию RT обратились несколько многодетных семей из США и Канады с просьбой оказать им содействие в переселении.

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Анна Лисовская
Началось!
Андрей Бес
Хрен пробьёшься, через российское #крапивное семя , а как с ними столкнёшься, вся охота переселятся отпадёт, - уж лучше педики 😛...
bngor68 Агеев
И чем же ты лучше?
Андрей Бес
Хоть жоп@ми и балуют, зато мозг, в отличии от российских чиновников не выносят. 😑
Николай Титов
Да ничего не началось. 75 человек погоды не делают, а вот 20 000 молодых ученых, которые ежегодно покидают РФ - это существенно. Единственное светлое пятнышко в этом деле, что свободу выбора, а следовательно и выезда - государство наше пока не ограничивает.
bngor68 Агеев
И где же ты набрал 20 тыс. молодых учёных, да ещё и ежегодно? Может хватит пиздеть, хохлятское твоё рыло?
Надежда
Пусть возвращаются в Россию все русские и русскоязычные семьи, нам необходимо осваивать огромные территории страны!
Николай
"...хотят переехать в Россию и жить в Ростове Великом, в Сергиевом Посаде, Серпухове..." Там и так плюнуть негде, а ка насчёт за Урал!?
bngor68 Агеев
Да хватит там места, было бы желание их принять. А за Уралом что им делать? Там места для коренных россиян, настоящих.
Евгений
Им главное переехать, а мест для проживания в России много.

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