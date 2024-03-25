Росреестр хочет ввести новые меры по обеспечению прозрачности оборота недвижимости

Росреестр разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации», которым предлагается расширить перечень случаев для государственной регистрации прав, ограничений прав и обременения объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии