Наш потерянный мир

34 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    не о чем больше писать-ссохся мозг у журналюги?!😈Песков на похорон...
  • StarPer
    Больше хохлов тащите в Россию без тщательной проверки, задолбало это либеральное правительство.Подозреваемый в п...
  • ШКИПЕР
    Тьфу млядь противно было смотреть,как  лупоглазый Песков по холуйски  целует руку той,которая назвала нас рабами и бы...Юдашкина похорони...

CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

CNN: HIMARS на Украине стали терять эффективность из-за российских систем электронного подавления

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую используют вооруженные формирования украинских националистов, теряет эффективность в связи с интенсивной работой систем электронного подавления российских войск.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх