Ровное покрытие или сплошные ямы: названы регионы с самыми качественными автодорогами в России

Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. По итогам 2025 года 100% автодорог общего пользования регионального и муниципального значения в столице соответствуют нормативным требованиям.
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