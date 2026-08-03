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Ровное покрытие или сплошные ямы: названы регионы с самыми качественными автодорогами в России

Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. По итогам 2025 года 100% автодорог общего пользования регионального и муниципального значения в столице соответствуют нормативным требованиям.

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