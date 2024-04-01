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Информация УВД по СВАО

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, обманом забравшего у пенсионерки сейф с деньгами и ювелирными украшениями «Злоумышленник отвлек внимание женщины и забрал сейф с деньгами, документами, ювелирными украшениями, ключами от автомобиля и юбилейными монетами», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.

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