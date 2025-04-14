Останкинский суд вынес приговор мужчине, выкинувшему кота с четвертого этажа

Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 40-летнему Ивану Лебедеву, обвиняемому в жестоком обращении с животным, после того как он выкинул кота из окна квартиры на четвертом этаже.
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