❗️ Аксёнов: Памятники в Крыму должны содержаться в хорошем состоянии не только накануне памятных дат, но и круглогодично Сохранение исторической памяти — это вопрос национальной безопасности.
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❗️ Аксёнов: Памятники в Крыму должны содержаться в хорошем состоянии не только накануне памятных дат, но и круглогодично Сохранение исторической памяти — это вопрос национальной безопасности.