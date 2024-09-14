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Мирошник: США стремятся создать и навязать свою виртуальную картинку мира

Мирошник: США стремятся создать и навязать свою виртуальную картинку мира

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT заявил, что обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес телеканала «фантастически беспочвенны».

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