Мирошник: США стремятся создать и навязать свою виртуальную картинку мира

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT заявил, что обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес телеканала «фантастически беспочвенны».
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