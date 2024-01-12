19 тысяч москвичей побывали во Владивостоке на новогодних праздниках

Владивосток вошел в число самых популярных новогодних маршрутов «Аэрофлота», сообщает PRIMPRESS. Авиакомпания в новогодние праздники, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, выполнила более 4,5 тысячи собственных рейсов.