100 лучших альбомов 2022 года - 4

Обзор лучших альбомов 2022 продолжается, сегодня очередная десятка альбомов, начинали здесь , часть 2 здесь , часть 3 здесь , 70 Ashley McBryde, ‘Ashley McBryde Presents: Lindeville’ Третий альбом Эшли Макбрайд (Ashley McBryde) - это скорее групповая работа, чем сольный проект, поскольку Lindeville объединяет значительные таланты Брэнди Кларк, Ти Джея Осборна, Аарона Райтьера (Brandy Clark, TJ Osborne, Aaron Raitiere) и других, чтобы сплести истории из жизни маленького городка, как душераздирающие, так и веселые.