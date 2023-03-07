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100 лучших альбомов 2022 года - 4

100 лучших альбомов 2022 года - 4

Обзор лучших альбомов 2022 продолжается, сегодня очередная десятка альбомов, начинали здесь , часть 2 здесь , часть 3  здесь ,       70    Ashley McBryde, ‘Ashley McBryde Presents: Lindeville’   Третий альбом Эшли Макбрайд (Ashley McBryde) - это скорее групповая работа, чем сольный проект, поскольку Lindeville объединяет значительные таланты Брэнди Кларк, Ти Джея Осборна, Аарона Райтьера (Brandy Clark, TJ Osborne, Aaron Raitiere) и других, чтобы сплести истории из жизни маленького городка, как душераздирающие, так и веселые.

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