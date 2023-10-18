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Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

Курс рубля остается слабым, несмотря на высокие цены на нефть. Это связано с несколькими факторами, в том числе с лагами в получении и возврате валютной выручки экспортерами, укреплением доллара к большинству мировых валют и тем, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях, а не в долларах и евро.

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