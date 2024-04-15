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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литовец Миколас Алекна побил мировой рекорд в метании диска, который держался 38 лет

На турнире Oklahoma Throws Series в США 21-летний Алекна показал результат 74,35 м.  Он побил рекорд немецкого легкоатлета Юргена Шульта, установленный в 1986 году (74,08 м).

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