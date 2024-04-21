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  • vagas Karlito
    Молодцы! Что бы на Путина "молиться"-они сами себе  отрезают все пути назад! То есть,- даже  если смениться у них  ве...Россия Западом по...
  • лина любимцева
    "бурги" и свердловская обл - РУСОФОБСКИЕ ГАДЮШНИКИ.Да, не те нынче п...
  • Алексей Тан
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Да, не те нынче пионеры. Арестована экс-лидер "Движения первых" в Свердловской области

Да, не те нынче пионеры. Арестована экс-лидер "Движения первых" в Свердловской области

Ну ёлки-палки. Опять хотели как лучше, а получилось как всегда. На этот раз конфуз произошёл в Свердловской области: Сотрудники ФСБ задержали экс-главу свердловского отделения «Движение первых» Наталью Ермаченко по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Воры в законе. У нас всё наверху воры по закону. Им можно
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18 час.
ИП
Игорь Петров
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1 час.
лл
лина любимцева
&quot;бурги&quot; и свердловская обл - РУСОФОБСКИЕ ГАДЮШНИКИ.
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27 мин.

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