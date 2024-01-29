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Русская весна

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Греция передаст Украине советское оружие — Kathimerini

Греция передаст Украине советское оружие — Kathimerini

Греция согласилась передать Украине свою старую военную технику советского производства после запроса США, сообщает издание Kathimerini.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Х реки? Вы тупые?
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13 час.
Yvan
Не столько тупые, сколько подчинённые.
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13 час.
Константин Самарин
Результвт бездумной продажи оружия всем, кто согласен его купить. Теперь русское оружие будет бить по русским. Одно утешает: раз это всё произведено в России, российские военные должны знать  не только сильные стороны этого оружия, но и слабые, что позволит разработать методы борьбы с ним.
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10 час.

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