Греция передаст Украине советское оружие — Kathimerini

Константин Самарин

Результвт бездумной продажи оружия всем, кто согласен его купить. Теперь русское оружие будет бить по русским. Одно утешает: раз это всё произведено в России, российские военные должны знать не только сильные стороны этого оружия, но и слабые, что позволит разработать методы борьбы с ним.