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Спички - не игрушка

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Инстасамковщина на смену смердяковщине?

Инстасамковщина на смену смердяковщине?

Несколько лет назад мой друг приехал из Санкт-Петербурга. И, чтобы прочистить ему лёгкие от этого прибалтийского «туберкулёза», мы в компании прекрасной половины человечества выбрались за город.

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