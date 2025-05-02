Земля подает сигналы о надвигающейся катастрофе: ученые зафиксировали тревожные признаки, какие были 200 лет назад Ольга БезродняяВ последнее время ученые зафиксировали сигналы из недр Земли, что вызывает опасения о возможных вулканических угрозах в XXI веке.