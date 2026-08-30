Нижегородская «Победа» нанесла поражение «Акрону‑2» из Тольятти

В своём первом матче под руководством нового наставника Геннадия Зубова нижегородская «Победа» дома взяла верх над тольяттинским «Акроном‑2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
- Попытки дискредит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым