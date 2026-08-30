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Нижегородская правда

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Нижегородская «Победа» нанесла поражение «Акрону‑2» из Тольятти

Нижегородская «Победа» нанесла поражение «Акрону‑2» из Тольятти

В своём первом матче под руководством нового наставника Геннадия Зубова нижегородская «Победа» дома взяла верх над тольяттинским «Акроном‑2».

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