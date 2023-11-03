Ростех организовал экскурсию на КАМАЗ для победителя конкурса «Научная Вселенная»

Фото: ПАО «КАМАЗ» Лауреат всероссийского конкурса «Научная Вселенная», ученик 10-го класса Университетской школы ДВФУ Владимир Глинщиков побывал на КАМАЗе, где смог лично познакомиться с технологией производства беспилотных магистральных тягачей.
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