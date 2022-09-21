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Пуховик, свитер и сапоги – сколько стоит зимняя одежда в Туле

Пуховик, свитер и сапоги – сколько стоит зимняя одежда в Туле

Лето пролетело, и наступило время подготовки к снегопадам и морозам. Народная мудрость хоть и советует готовить сани заранее, однако не всегда удается сделать все вовремя – для подготовки теплых свитеров и объемных пуховиков остался буквально месяц.

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