Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС Экономику США ожидают тяжелые месяцы из-за возобновления американских ударов по Ирану.
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ХРАНИ АЛЛАХ ИРАН!! ДРЕВНЯЯ ВЕЛИКАЯ ПЕРСИЯ!! Что эти сяффки США и Израиль набросились на ИРАН!! Да они пыли иранской не стоят!!!