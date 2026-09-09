БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации

Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации

После восьми массированных ударов по энергетике щирые громадяне будут сидеть без света минимум по 16 часов Радомир Маркуш Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press В течение ночи 4 сентября ВС РФ применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА для поражения целей, задействованных в интересах ВСУ, в Киевской и Одесской областях.

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