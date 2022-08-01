Иран запустил сотни центрифуг для обогащения урана

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди в понедельник, 1 августа, заявил, что страна запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.