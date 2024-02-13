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Aydınlık: вероятность прекращения поставок урана из России в США составляет 50%

Aydınlık: вероятность прекращения поставок урана из России в США составляет 50%

© РИА Новости Руслан Кривобок Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Россия – мировой лидер в сфере поставок обогащенного урана на американские и европейские АЭС пишет, Aydınlık.

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