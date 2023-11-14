Мэрия Нижневартовска снесет дом несмотря на решение суда и запрет прокурора

Городской суд Нижневартовска (ХМАО) отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а, где по соседству взорвался газ.
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