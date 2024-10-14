В Приморском крае Госавтоинспекция провела для детсадовцев тематические беседы по правилам дорожного движения «ПДД должен знать каждый!»

В Находке детские сады с тематическими беседами по Правилам дорожного движения посетила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г.
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