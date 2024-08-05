80 иностранных наемников уничтожены при ударе "Искандером-М" в районе Балаклеи

РИА Новости Ракетное подразделение группировки "Запад" войск ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" уничтожило пункт временной дислокации и ликвидировало 80 иностранных наемников в районе Балаклеи в Харьковской области.
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