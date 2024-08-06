Мартиросян прокомментировал назначение Харламова продюсером Comedy club

Сегодня, 6 августа гостем утренней программы «УТРО.ТНТ» (16+) стал юморист, актёр, продюсер, один из основателей Comedy Club Production, а также ведущий шоу «История на миллион» (16+) на ТНТ Гарик Мартиросян.
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