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Царьград

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Странности в сводке Минобороны: Такого не было ни вчера, ни позавчера. Что происходит?

Странности в сводке Минобороны: Такого не было ни вчера, ни позавчера. Что происходит?

В сводке Минобороны обнаружили странности. Такого не было ни вчера, ни позавчера. Эксперты объяснили, с чем связано резкое уменьшение налётов дронов на территорию России.

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