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Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии

Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии

В рамках аудита за 2023-2024 годы Счетная палата обнаружила, что киностудия "Мосфильм" списала со своего баланса почти половину кинокартин, продолжив получать с них доход, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
И ???
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