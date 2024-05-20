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Россия – миру. Презентация проекта

Россия – миру. Презентация проекта

В среду, 22 мая 2024г., в  13:00 (мск),   издательский дом «Аргументы и факты, Санкт – Петербург» проведет презентацию мультиформатного интерактивного проекта «Россия – миру», который представит ретроспективу развития российской и советской науки, великих учёных и их достижения, ставшие основой цивилизационного развития.

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