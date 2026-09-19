В Архангельске супруги Спиридоновы отметили 55 лет совместной жизни

Анатолий и Лидия Спиридоновы поженились 18 сентября 1971 года, вырастили троих детей и сейчас воспитывают восемь внуков и четырех правнуков.
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