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В Вашингтоне заявили, что взгляды США и ЕС в отношении Китая не идентичны

В Вашингтоне заявили, что взгляды США и ЕС в отношении Китая не идентичны

Представитель американской администрации высокого ранга заявила, что взгляды Вашингтона и его европейских союзников на взаимодействие с Пекином не являются идентичными, однако, все же имеют общий подход по наиболее важным вопросам, пишет ТАСС.

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