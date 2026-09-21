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Депутат Шуляк: треть общин Украины не выдержит суток блэкаута зимой

Депутат Шуляк: треть общин Украины не выдержит суток блэкаута зимой

Примерно треть общин Украины не сможет продержаться даже сутки при зимнем отключении электричества. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщил NEWS.

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