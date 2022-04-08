Около 20 т гуманитарного груза отправляют ежедневно из Подмосковья для жителей Донбасса

РИАМО - 8 апр. В Подмосковье ежедневно направляют жителям Донбасса и освобожденных городов Украины около 20 тонн гуманитарного груза, есть большой запрос на одежду, детское питание, медикаменты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.