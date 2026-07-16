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Политнавигатор

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Междоусобица обостряется: На Украине появился «боязливый Пригожин»

Междоусобица обостряется: На Украине появился «боязливый Пригожин»

«Соросёнок» Михаил Федоров, вместо которого Зе-офис сегодня планировал в Верховной раде назначить другого кандидата на пост министра обороны, собрал экстренный брифинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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