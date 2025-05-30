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  • Роберт Жуков
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    Эти суки хохляцкие пусть к Вове наркоману едут в Куев.Скакала с флагом ...

На Украине высмеяли угрозы Мерца в адрес России

На Украине высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем в Telegram-канале высмеял угрозы канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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