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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франк Лебеф: «Мбаппе не получит «Золотой мяч», если не поймет, что надо помогать команде, потому что ничего не выиграет»

Франк Лебеф объяснил, почему Франция не вышла в финал ЧМ-2026, уступив Испании (0:2) в полуфинале. «Просто провал отдельных исполнителей.

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