«Ямал-Медиа» снял документальный фильм «Просвещая сердцем» ко Дню учителя

Документальный фильм «Просвещая сердцем» представил в День учителя «Ямал-Медиа». В нем о своей работе и жизни в ЯНАО рассказывает педагог с 46-летним стажем из Нового Уренгоя Диля Варисова.
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