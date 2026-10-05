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«Ямал-Медиа» снял документальный фильм «Просвещая сердцем» ко Дню учителя

«Ямал-Медиа» снял документальный фильм «Просвещая сердцем» ко Дню учителя

Документальный фильм «Просвещая сердцем» представил в День учителя «Ямал-Медиа». В нем о своей работе и жизни в ЯНАО рассказывает педагог с 46-летним стажем из Нового Уренгоя Диля Варисова.

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