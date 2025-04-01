Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Новиков взял на контроль расследование поджога троллейбусов

Александр Новиков взял на контроль расследование поджога троллейбусов

Александр Новиков отреагировал на соответствующее обращение руководителя муниципального транспортного предприятия Мэр Александр Новиков взял под свой контроль ход расследования дела о поджоге двух троллейбусов в Смоленске.

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