Александр Новиков взял на контроль расследование поджога троллейбусов

Александр Новиков отреагировал на соответствующее обращение руководителя муниципального транспортного предприятия Мэр Александр Новиков взял под свой контроль ход расследования дела о поджоге двух троллейбусов в Смоленске.
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