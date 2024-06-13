Премьер Италии Мелони упрекнула Байдена в том, что он заставил женщину ждать

Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale, премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.
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