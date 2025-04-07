МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил об увеличении числа погибших среди 18-летних украинских боевиков, связанных с националистическими движениями «Азов»* и «Правый сектор»*.
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