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В Крыму украинский шпион получил 13 лет строгого режима 

В Крыму украинский шпион получил 13 лет строгого режима 

Верховный суд Республики Крым признал виновным в шпионаже гражданина Украины Цыгипу Сергея Витальевича, 1961 года рождения.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, но 13 лет мало!👀😜👈
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1 д.
ЛН
Леонид Никоноров
Почему так мало ???!!!
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1 д.

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