В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в Московской области

В эфире правовой передачи на федеральном телеканале сообщается, что в Московской области два брата-предпринимателя, злоупотребляя доверием местных жителей, обманули их, не построив обещанный коттеджный поселок.
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