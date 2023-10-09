Иран ответил на обвинения в подготовке нападения ХАМАС на Израиль

Госдепартамент США: доказательств причастности Тегерана пока не видно ПОДЕЛИТЬСЯ Иран решительно опровергает сообщения о том, что он принимал непосредственное участие в планировании нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль или дал свое предварительное одобрение, настаивая на том, что действия ХАМАС являются независимой политической операцией.