Иран ответил на обвинения в подготовке нападения ХАМАС на Израиль

Госдепартамент США: доказательств причастности Тегерана пока не видно ПОДЕЛИТЬСЯ Иран решительно опровергает сообщения о том, что он принимал непосредственное участие в планировании нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль или дал свое предварительное одобрение, настаивая на том, что действия ХАМАС являются независимой политической операцией.
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