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Наука и Техника

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Охота за сокровищами в невесомости: как Китай готовится добывать ресурсы на астероидах

Охота за сокровищами в невесомости: как Китай готовится добывать ресурсы на астероидах

Когда я задумываюсь о будущем освоения космоса, меня охватывает настоящий трепет. Мы стоим на пороге эпохи, где ресурсы станут добывать не из недр Земли, а с малых небесных тел, парящих в миллионах километров от нас.

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