А почему у нас не лечат граждан, повреждённых головой?

Alexander M

Правда глаза колит! Поддерживаешь репрессии с инакомыслящим, чем власть. Может свою шкуру сбережешь до времён когда тебя будут принудительно лечить электро-шоковой терапией. КАПИТАЛИСТЫ у которых ты и тебе подобные, по привычке, сосёте и лижете, панически боятся - они никак не могут побороть Красную Пандемию.