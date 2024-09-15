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А почему у нас не лечат граждан, повреждённых головой?

А почему у нас не лечат граждан, повреждённых головой?

В сюжете описано поведение «человека из прошлого». Он считает себя гражданином СССР, считает возможным не подчиняться действующей власти, вплоть до оказания физического сопротивления и неподдельно удивляется, в духе «Часовню тоже я развалил?».

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Комментарии
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Alexander M
Правда глаза колит! Поддерживаешь репрессии с инакомыслящим, чем власть. Может свою шкуру сбережешь до времён когда тебя будут принудительно лечить электро-шоковой терапией. КАПИТАЛИСТЫ у которых ты и тебе подобные, по привычке, сосёте и лижете, панически боятся - они никак не могут побороть Красную Пандемию.
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12 час.
лариса новикова
Правильно. Все так
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11 час.
Александр Батт
Надо просто судебно-медицинскую экспертизу отменить. Дурак не дурак, отвечай по закону.
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7 час.

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